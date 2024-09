Justiça Eleitoral determina exclusão de dois vídeos de André Fernandes contra Capitão Wagner

As duas postagens de André Fernandes nas redes sociais haviam sido questionadas por Wagner na Justiça Eleitoral

A Justiça eleitoral determinou, nesta terça-feira, 24, a remoção de duas propagandas da campanha eleitoral do candidato a prefeito de Fortaleza André Fernandes (PL). Em ambas, havia referência ao candidato opositor Capitão Wagner (União Brasil).

Sugestão de uso de substâncias ilícitas

O primeiro vídeo era uma resposta de André a um vídeo de Wagner, em que o candidato do União Brasil relembrou filmagens antigas do candidato do PL, que aparecia cheirando sal, como se simulasse o uso de entorpecentes. Na resposta, intitulada "decepção", a postagem André sugere que Wagner procure ajuda de um profissional.

"Procura um profissional, cara. Você não está legal. Sabe, eu não sei se tu está usando algum remédio ou outra substância, mas nitidamente já está perceptível. Tu não está nem conseguindo falar, sabe, igual antes. Até teu jeito de falar mudou. Alguma coisa estranha está acontecendo. Então, cara, procura um profissional", dizia André no vídeo.