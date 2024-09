Sarto ganha direito de resposta após André acusar prefeito de "usar" terceirizados em campanha

André Fernandes (PL) e José Sarto (PDT), candidato à Prefeitura de Fortaleza Crédito: Samuel Setubal/ O Povo

Já os representantes legais de Fernandes afirmaram, na ação, que as publicações foram baseadas “em diversos relatos de cidadãos fortalezenses que compartilham sua rotina dentro das repartições públicas e narram a existência dessa ‘convocação’ dos servidores para participarem da campanha”. O juiz da 115ª zona eleitoral de Fortaleza, Victor Nunes Barroso, entendeu que a postagem do candidato do PL "ultrapassou o direito da crítica", tendo em vista o "cunho ofensivo a Sarto e a falta de comprovação das informações". Dessa forma, citando o entendimento que a campanha de Fernandes teria promovido "propaganda eleitoral negativa", e que isso fere o código eleitoral, Sarto ganhou direito de resposta nas páginas do candidato do PL no Facebook, Instagram e Tiktok.