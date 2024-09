Lula não retorna ao Ceará antes da votação em 1º turno, diz Guimarães

Guimarães explicou que lula chegou ontem, 26, de Nova Iorque/EUA e está muito atarefado, principalmente no foco de que se estabeleça uma forte ação no combate às queimadas espalhadas pelo território nacional.

O deputado federal José Nobre Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara, afirmou que não será possível uma nova vinda do presidente da República ao Ceará antes do primeiro turno das eleições, em 6 de outubro. A afirmação aconteceu na tarde desta sexta-feira, 27, em entrevista à Rádio OPOVO/CBN Cariri .

Confiança

Apesar de o presidente não retornar antes da votação de 6 de outubro, Guimarães demonstrou confiança no bom desempenho dos candidatos do PT em Fortaleza e na região do Cariri. Ele lembrou que Lula já gravou com as candidaturas e avalia que a população vê com bons olhos votar nos candidatos apoiados pelo chefe do Executivo federal.

"Não é porque o presidente não vem antes do primeiro turno, que não haverá a vitória. O presidente já gravou com os candidatos, estamos vendo dois projetos distintos em Juazeiro, um alinhado ao projeto de Lula e outro ao projeto de Bolsonaro, a mesmo coisa no Crato. Estou muito confiante em vitórias no Cariri, acho ainda, com todo respeito ao prefeito, que Juazeiro irá manter a tradição centenária de não reeleger prefeito algum", concluiu.