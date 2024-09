Advogado de Marçal agride com socos colega durante audiência

Segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, a agressão foi do advogado João Neto. Ainda conforme informou o colunista, o advogado foi chamado por Marçal para driblar a decisão da Justiça Eleitoral que determinou a suspensão das contas do candidato nas redes sociais.

“Se bater, pai, no Neguinho, no Pretinho, vai dar problema. Pode ser o presidente, vai dar problema, ou para ele ou para mim. Se a merda for muito grande, a última eu jogo no meu juízo… Enquanto tiver me xingando, eu aceito. Só não aceito que me empurre e me bata. Eu agi em legítima defesa”, disse João Neto em vídeo publicado nas redes sociais.



Em nota, a OAB de Alagoas se manifestou sobre o ocorrido. No comunicado, o órgão informou que enviará ofícios à Polícia Federal e ao Conselho de Segurança por causa das ameaças de João Neto. O advogado tem mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais e é conhecido na internet por dar dicas de como se livrar de acusações criminais.