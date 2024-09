Além de remover vídeos contra André, Sarto terá de veicular direito de resposta

Conteúdo removido se refere a uma fala antiga do candidato do PL sobre estupro. Defesa do pedetista diz "não houve qualquer distorção"

"Assim, acolho integralmente o parecer ministerial para julgar totalmente procedente a presente ação, concedendo o direito de resposta ao representante para o restabelecimento da verdade dos fatos e assegurando um debate político justo e honesto, bem como determino a imediata exclusão, por parte do representado, dos links indicados no relatório da presente sentença", diz o magistrado.

A Justiça Eleitoral concedeu direito de resposta a André Fernandes (PL), candidato a prefeito de Fortaleza, a ser veiculado nas redes sociais do adversário e candidato à reeleição, prefeito José Sarto (PDT). Tomada na segunda-feira, 21, a decisão do juiz Victor Nunes Barroso, da 115ª Zona Eleitoral da Capital, também estabelece a exclusão de conteúdos do pedetista com trechos de vídeos antigos do bolsonarista.

Na terça-feira, 22, a defesa de Sarto entrou com recurso eleitoral com pedido de efeito suspensivo da decisão. "Todavia, da simples visualização do vídeo, verifica-se que não houve qualquer distorção, mas tão somente a extração de um trecho do depoimento do recorrido [André], sem descontextualizar com o seu posicionamento ideológico", argumenta.

Em outro ponto, a campanha do candidato do PDT pondera que o vídeo "não traz qualquer opinião" de Sarto, mas que "reproduz, tão somente, trechos de um vídeo" de Fernandes. "Não há manipulação do conteúdo, editoração de imagens, tampouco qualquer truncagem", acrescenta.

A defesa de André, por sua vez, apresentou à Justiça o direito de resposta e apontou descumprimento de Sarto por manter o conteúdo no ar. Já nesta quinta-feira, 26, os vídeos do pedetista publicados no Instagram e no TikTok estavam indisponíveis.