MPE abre investigação por suposta "chuva de dinheiro" em evento de prefeita de Itapajé

Candidata à reeleição negou que tenha ligação com o ato e diz que é vítima de fake news e calúnia

“Sobre os fatos veiculados que dizem respeito a um suposto arremesso de cédulas em um ato de propaganda eleitoral ocorridos neste fim de semana em Itapajé, o Ministério Público Eleitoral, por meio da Promotoria da 41ª Zona Eleitoral, autuou procedimento para averiguar a situação e adotou as providências pertinentes”, afirmou o órgão em nota enviada ao O POVO .

O Ministério Público Eleitoral (MPE) , por meio da Promotoria da 41ª Zona Eleitoral, abriu investigação sobre uma suposta “chuva de dinheiro”, que teria acontecido durante carreata da prefeita e candidata à reeleição de Itapajé, Dr. Gorete Caetano (PSB), no último sábado, 21. A gestora nega e diz ser vítima de "fake news e calúnia".

Dra. Gorete Caetano negou, por meio de nota, que tenha ligação com o ocorrido. Ela também chegou afirmar que está sendo vítima de “fake news e calúnia”.

“Estamos aqui hoje para abordar uma fake news e calúnia que vêm circulando em alguns perfis de notícias, tentando associar nossa campanha a uma ação específica. Queremos tranquilizar cada um de vocês, assegurando que não temos qualquer tipo de ligação com o ocorrido no último sábado, dia 21 de setembro de 2024, na rua Francisco José de Oliveira, no município de Itapajé”, afirmou na nota publicada em suas redes sociais na terça-feira, 24.

A candidata à reeleição ainda complementou, argumentando que, “infelizmente, é comum sofrermos esse tipo de injustiça, que faz parte da política suja praticada por veteranos desse jogo desleal”.