Aplicativo vai monitorar queimadas em Itapajé

A Universidade Federal do Ceará (UFC) está produzindo no campus de Itapajé um aplicativo com Inteligência Artifical (IA) que vai ajudar na prevenção e combate aos incêndios florestais .

"O aplicativo será embarcado em um drone monitor que coleta as informações durante o voo e transmite os dados em tempo real para uma estação, que trata os dados localmente com IA. Depois de tratados, estes dados são enviados para um servidor localizado na nuvem para uma visão mapeada da queimada em tempo real", afirma Julio.

O aplicativo ainda está em fase de desenvolvimento e certificações com previsão de lançamento para 2025.

O Projeto Fogo faz parte do programa de extensão Pelican, desenvolvido pela UFC em Itapajé, com a parceria da Universidade de Lisboa (Portugal) e da Nvidia Corporation, uma das maiores empresas de tecnologia em IA do mundo. O Pelican agrupa diferentes projetos de extensão como o PIA (Projeto de Inteligência Artificial Aplicada), cujo objetivo é a difusão do ensino de IA para alunos do nível médio. Também faz parte do Pelican o Projeto de Certificação em Fundamentos de Deep Learning, curso oferecido para professores e alunos da graduação. Este projeto, em parceira com o PPGETI, já certificou mais de 400 alunos da UFC em Fortaleza, Sobral, Itapajé e Crateús. (Luciano Dias)