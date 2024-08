Itapajé: Ministério Público pede suspensão de concurso para guarda municipal

Imagem de apoio ilustrativo. O Ministério Público do Ceará apontou irregularidades no chamamento de aprovados em concurso público para guarda municipal em Itapajé Crédito: Divulgação/ MPCE

O Ministério Público do Ceará (MPCE), pediu a imediata suspensão do edital do concurso público de Itapajé para guardas municipais. O certame prevê 14 vagas para ampla concorrência e seis para cadastro de reserva.

A Ação Civil Pública, ajuizada na última quinta-feira, 8, pela promotora de Justiça Adriely Nascimento Lima, da Promotoria de Justiça de Itapajé, também requer que a banca organizadora convoque todos os candidatos aprovados na primeira fase para fazerem um teste de aptidão física (TAF).

Isso porque, conforme o MPCE, eles foram impedidos de realizarem o exame físico por conta da cláusula de barreira ilegal estabelecida pela banca sem previsão no edital.



Já na terceira fase, quando houve a realização de testes psicológicos, os 61 candidatos deveriam ter sido convocados, o que não aconteceu. Segundo o Ministério Público, apenas 44 candidatos foram submetidos ao teste.

Conforme o Ministério Público, as convocações não obedecem ao edital, que previa o chamamento para o teste psicológico de todos os candidatos aprovados na fase anterior, sem qualquer cláusula de barreira que rege o concurso.

Concurso público de Itapajé: o que o MPCE requer? Além da suspensão do concurso, a ação pede que a Justiça determine, em caráter liminar, que a Universidade Patativa do Assaré (UPA), banca organizadora da seleção, e a Prefeitura de Itapajé, convoquem todos os candidatos aprovados no Teste de Aptidão Física para realizarem o exame psicológico — uma vez que alguns candidatos foram impedidos de continuarem no exame por uma cláusula de barreira não prevista no edital.