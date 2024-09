Datafolha Fortaleza: 4 em cada 10 eleitores não sabem o número dos candidatos à Prefeitura

Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL) foram os candidatos com as maiores menções corretas ao número de campanha na pesquisa

A pesquisa Datafolha de Fortaleza contratada pelo O POVO divulgada na última quarta-feira, 25, aponta que quatro a cada dez eleitores de Fortaleza não sabem o número de urna dos candidatos à Prefeitura da Capital.

No total, 60% dos entrevistados responderam corretamente o número dos candidatos citados por eles na pesquisa. Por outro lado 32% afirmou que não saber e outros 8% respondeu de forma errada.

As maiores menções corretas foram para os números dos candidatos Evandro Leitão (PT), com 77% de respostas corretas, e André Fernandes (PL), com 75%. Também de acordo com a pesquisa Datafolha, eles são os mais bem colocados na disputa eleitoral, Fernandes tem 27% da intenção dos votos, enquanto Leitão tem 25%, o que os deixa empatados tecnicamente na liderança.