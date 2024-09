Gratuidade no transporte público intermunicipal para as eleições é aprovada na Alece

Foi aprovado nesta terça-feira, 24, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), o projeto de lei (PL) 110/2024, de autoria do Governo do Estado, que garante a gratuidade no transporte metroviário e rodoviário intermunicipal e metropolitano para passageiros durante as eleições municipais.

A proposta foi aprovada em regime de urgência por unanimidade dos deputados estaduais, e agora segue para sanção do governador Elmano de Freitas (PT).

