Fortaleza: estudantes terão gratuidade nos ônibus para fazer prova do IFCE no domingo, 8

Estudantes que farão a prova do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) nesse domingo, 8, terão gratuidade no transporte público de Fortaleza. Projeto de Lei (PL) que assegura as passagens grátis foi aprovado na última quinta-feira, 5, pelos vereadores da Capital. O benefício será concedido das 6h às 15 horas e os estudantes devem apresentar identificação estudantil.

A gratuidade já havia sido concedida, também para realização da prova do IFCE em novembro do ano passado. Naquela data, o subsídio total concedido ao transporte público (regular e complementar) foi de R$ 13 milhões. Nesse domingo, 8, de acordo com texto do PL, será de R$ 16,4 milhões.

Gratuidade nos ônibus de Fortaleza - prova IFCE

Estudantes terão direito à gratuidade entre 6h e 15 horas do dia 8 de setembro de 2024

É preciso apresentar a carteirinha de estudante

Prova começa às 9h, com portões fechando às 8h45

Ainda conforme o texto do PL, "a constatação de fraudes, adulteraçôes, violações ou utilizações indevidas do benefício de gratuidade previsto nesta Lei complementar, por meio de apuração analítica ou

através do sistema de biometria ou, ainda, a partir de qualquer outro instrumento de fiscalização, acarretará ao seu titular a aplicação da sanção de suspensão da identidade estudantil por 6 (seis) meses".