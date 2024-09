Em meio a pesquisas, vereadores usam tribuna para trocar ironias e defender candidatos

Tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza toma contornos de confrontos durante período eleitoral Crédito: ZeRosa Filho/Divulgação/Câmara Municipal de Fortaleza

"Essa discussão, essa briga nas redes sociais, na televisão, nas campanhas propriamente ditas de Capitão Wagner com André Fernandes está sobrando positivamente para nós. E aí tá garantindo sim nosso prefeito Sarto Nogueira no segundo turno. Não tenho dúvida disso Veja que começou uma ascensão na pesquisa do nosso prefeito Sarto. E aí é difícil parar esse crescimento e depois cair", disse.

Na pesquisa Atlas, o prefeito pontuou 22%, um crescimento de três pontos percentuais. Já na Datafolha, Sarto caiu três pontos percentuais, ficando na quarta colocação com 15%. Na visão de Adail, os números de Sarto na pesquisa Atlas dá um "ânimo para a militância continuar com agendas nas ruas". "E aí abre-se as portas para todas aquelas pessoas que não querem Evandro, que não querem Capitão Wagner e que não querem André, só tem uma saída, Sarto Nogueira", declarou.

Ironias: "Instituto Adail Jr." x "Instituto Bruno Mesquita" Bruno Mesquita (PSD), apoiador de Evandro Leitão (PT), usou a tribuna em sequência e ironizou a fala do colega parlamentar dizendo que tais dados foram retirados do "instituto Adail Júnior" e também citou o vice-líder do Sarto, Didi Mangueira (PDT). "Vereador Adail Jr., na ânsia de fazer um agrado ao prefeito José Sarto, vem a tribuna e cria o instituto Adail Jr. Quem foram ouvidos? Vou dizer os entrevistados, vereador Didi, que também tá na mesma doença dele, e mais cinco ou seis alienados. Doido pra escaparem", ironizou.

Segundo Mesquita, a cidade de Fortaleza já "escolheu quem vai para o segundo turno". "Se é Evandro, se é André, se é Capitão, eu não sei não. Mas o prefeito Sarto não vai não", disse.

Citado por Bruno, Didi Mangueira falou que não gostaria de levar a pauta das eleições para a tribuna, mas ironizou o vereador na mesma medida. "Mas eu também vi agora que tem um novo instituto. Instituto BM, instituto Bruno Mesquita", alfinetou.

E desafiou: "O vereador Adail Jr. traz aqui o que as pesquisas estão dizendo, não é instituto do Adail. Mas o Bruno vem falar do instituto BM, que fez a previsão, que fez a pesquisa. Achei parecido com comentarista e futebol, comenta o que aconteceu. Quero ver fazer a previsão do placar".

O vice-líder do Sarto também declarou que "não há eleição ganha e nem perdida antes do dia da votação". Ele citou o fato dos outros candidatos estarem procurando os vereadores aliados do prefeito por, em seu entendimento, não terem a garantia de vitória.