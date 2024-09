Pesquisa Datafolha Fortaleza hoje (25/09): quem caiu e quem subiu?

Nova pesquisa Datafolha com intenções de voto para Fortaleza foi divulgada hoje, quarta, 25. Veja oscilações positivas e negativas entre as candidaturas

Um fator relevante na análise eleitoral são as oscilações entre um resultado de pesquisa e outro. Podem exibir possíveis cenários a partir das tendências de queda ou crescimento. Veja como estão as candidaturas na Capital.

A pesquisa Datafolha foi contratada pelo O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-06915/2024.

Foram entrevistados 826 eleitores entre 23 e 24 de setembro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de três pontos percentuais para mais ou menos, com grau de confiança a 95%.

Sarto registrou três pontos a menos que a pesquisa anterior, quando estava com 18% das intenções de voto.

Entre os resultados anteriores ( divulgados em 13 de setembro ) e os atuais, o candidato do União Brasil caiu seis pontos percentuais.

O candidato do PL, na pesquisa divulgada em 13 de setembro, André havia subido nove pontos. Desta vez, ele não mostrou o mesmo fôlego, mas teve oscilação positiva de dois pontos.

Tecnicamente empatados, André e Evandro mantêm uma tendência de crescimento nas duas últimas rodadas do Datafolha.

Rejeição a Wagner e André aumenta, a de Sarto e Evandro fica estável; ENTENDA

O ritmo mais intenso de crescimento tem sido do petista. Impulsionado pelo maior tempo no horário eleitoral, Evandro cresceu 15 pontos percentuais nas duas últimas sondagens. Ele havia crescido nove pontos entre as duas rodadas anteriores. Agora, subiu seis pontos.

Além disso, Eduardo Girão (Novo) cresceu dois pontos percentuais em comparação com a rodada anterior do Datafolha, subindo de 2% para 4%.