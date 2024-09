Caucaia: confusão envolve Coronel Aginaldo, Zambelli e candidato a vereador do Psol

A discussão teria se acalorado ainda mais, com os dois elevando o tom da voz. Foi então que o candidato pelo PL, Coronel Aginaldo, teria chegado e o empurrado fortemente. "Só não caí porque me segurei em uma coluna atrás de mim. Tinham umas 20 pessoas no local, todos viram", afirmou ao O POVO .

Aginaldo teria gritado "respeite a minha mulher, cale a sua boca", e proferido alguns xingamentos. Ambos diziam, segundo Felipe, que ele pagaria pelas consequências de suas palavras. Nesse momento, Felipe informa que foi arrastado por uma pessoa para fora do estúdio, com tanta força que estaria com braço roxo. "Soube depois que se trataria do dono da emissora que organizou o evento", afirmou.

Em contato com O POVO , Coronel Aginaldo negou veementemente ter havido qualquer tipo de agressão. Segundo ele, "um rapaz que nem sei quem é, depois me disseram que é candidato a vereador, nem sei o partido, teria ficado filmando minha esposa, a deputada Carla Zambelli, e fazendo posts nas redes sociais chamando-a de golpista e coisas do tipo. Eu estava dando uma entrevista e, ao final, vi a discussão, então o chamei de covarde e falei para ele vir bater boca comigo. Lá vou deixar qualquer um bater boca com minha esposa?", argumentou o candidato.

Ao O POVO , o candidato disse ainda que tentará conseguir com a emissora do debate alguma imagem do ocorrido, visto que havia muitas câmeras no local.

"Aginaldo dá 'peitada' em candidato do Psol após debate em Caucaia, que termina com princípio de tumulto

Ao fim do debate que aconteceu na TV Cauípe, o candidato do PSol, Felipe Martins, discutia com a deputada Federal Carla Zambelli, esposa do candidato a prefeito de Caucaia, Coronel Aginaldo. Embora com palavras com "vou te processar" "pode processar", "você é ré no STF", entre outras, a discussão seguia em tom baixo, no que mais parecia uma conversa, até a chegada do Aginaldo que começou a "peitar" Felipe, que estava lá na staff do candidato do PT, Waldemir Catanho, do PT. Felipe começou a dizer "não te dou o direito de encostar em mim" e foi retirado da sala pela organização da TV.

A assessoria de Catanho então tentou interromper a entrevista que o candidato concedia no momento da agressão, alegando falta de respeito com a própria equipe e foi embora com o candidato."