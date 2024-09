Iguatu: Sobreira oficializa apoio a Roberto Filho e ex-aliado fala em "facada nas costas"

“(Recebi a informação) com surpresa e decepção, uma ‘facada nas costas’ que não me tira o entusiasmo pela disputa. A nossa proposta de mudança é clara: mudar a forma de fazer gestão e de fazer política”, disse o Dr. Sá ao O POVO .

O candidato à Prefeitura de Iguatu pelo PSB, Dr. Sá , afirmou que a mudança de apoio do deputado estadual Marcos Sobreira ( PDT ) e do pai e ex-gestor da cidade, Marcelo Sobreira (PDT), na disputa pelo Paço Municipal foi “uma facada nas costas". O parlamentar anunciou neste sábado, 21, que está apoiando o nome de Roberto Filho (PSDB).

“Nossos amigos e lideranças entenderam que o melhor caminho é com Roberto Filho e Francisco das Frutas, além de um grande time de vereadores que estão prontos para trabalhar muito pelos iguatuenses”, afirmou em publicação no Instagram.

“Iguatu precisa de uma verdadeira mudança, e eu acredito firmemente que essa mudança é o Dr. Sá. Todos nós do PDT, do PSB e do Podemos, estamos juntos neste propósito, porque do jeito que tá não dá para ficar”, disse em vídeo na época.

Sem citar nomes, Dr. Sá também fez uma publicação nas redes sociais, afirmando que "o joio está sendo separado do trigo” e que a “a verdade de quem é quem nestas eleições aos poucos vem aparecendo”.

“Está cada vez mais claro que há apenas duas opções na hora de votar: Uma é seguir fazendo tudo o que já foi feito no passado, com os mesmos grupos políticos, que se revezam de pai para filho e para neto (...). Outra é a opção da mudança de verdade, de um homem que não está viciado nessa política, que sempre viveu sempre viveu em Iguatu e não fora daqui”, acrescentou.