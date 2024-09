Iguatu: família Sobreira avalia sobre mudar apoio de Sá Vilarouca para Roberto Filho

Em Iguatu, município localizado na Região Centro-sul do Ceará e distante 368 quilômetros de Fortaleza, o deputado estadual Marcos Sobreira e seu pai, o ex-prefeito Marcelo Sobreira, ambos do PDT, dialogam sobre a possibilidade de mudança de apoio na disputa pela Prefeitura. Por lá, eles defendiam a postulação de Sá Vilarouca (PSB), mas, agora, estudam migrar endosso a Roberto Filho (PSDB).

Procurados pelo O POVO desde a segunda-feira, 9, o parlamentar da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), via assessoria, afirmou não ter posicionamento oficial sobre o assunto. Já o ex-gestor, apesar de apontar o filho como responsável pelas articulações, explicou que o cenário se apresenta frente a uma suposta “polarização” no município entre o candidato do PT, Ilo Neto, e o tucano.

“Mas é um processo em discussão, não é um processo ainda definitivo. Há uma possibilidade, porque a eleição polarizou entre os dois candidatos, e a gente tem interesse que o outro candidato não volte, já é do passado”, contou Marcelo.