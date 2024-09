"Ao meu ver é mais falta de caráter" diz André Fernandes sobre ataques de Wagner

André Fernandes (PL) afirmou que os ataques que vem recebendo do também candidato à Prefeitura de Fortaleza Capitão Wagner representam "falta de caráter" do postulante do União Brasil e ainda o chamou de "covarde".

Ele explicou que das últimas 57 propagandas eleitorais de Wagner, 50 peças eram dedicadas a falar sobre Fernandes.

"Vejam só, das últimas 57 propagandas eleitorais do candidato, que eu me recurso a citar o nome, que vive virando de lado igual tapioca, das últimas 57 propagandas eleitorais, sete ele usou para falar de si e 50 para atacar. E vocês perguntam: atacar quem? Zero ataques ao Sarto, prefeito. Zero ataques ao Evandro, candidato do PT. 50 ataques contra mim", falou em discurso em passeata no bairro Maraponga nesta sexta-feira, 20.