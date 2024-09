Ao lado de Tasso, Ciro elogia gestão Sarto e defende Taxa do Lixo com isenções

Reunião com vereadores do PDT também contou com a presença do ex-prefeito Roberto Cláudio, do atual vice-prefeito Élcio Batista (PSDB) e do vereador Gardel Rolim

Em evento de reunião do prefeito José Sarto (PDT) com os vereadores aliados da na tarde desta terça-feira, 18, o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) citou os feitos da atual gestão municipal e defendeu a cobrança da Taxa do Lixo em Fortaleza. O evento ainda contou com a participação do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), presente pela primeira vez em ato de campanha do candidato à reeleição.

Durante a fala, Ciro relembrou o legado de Jereissati no governo do Estado e criticou a gestão do ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do PT à frente da prefeitura, quando Luizianne Lins (PT) foi prefeita. O pedetista também mencionou as ações do governo de Sarto e chegou a fazer comparações com ações do Governo do Estado em áreas, como saúde e educação.



“Vamos escolher o tema da cidade, que é saúde pública. Roberto Cláudio bateu o recorde. Em oito anos, fez 22 postos de saúde. O Sarto fez 26 em quatro anos. O PT, na última vez que governou, em oito anos, fez um. Sarto fez três hospitais, quantos hospitais o Governo do Estado fez para suportar a demanda do interior, que está lotando o IJF? Nós temos agora o hospital da UECE, está lá, parado, o esqueleto. Um hospital megalomaníaco de 600 leitos, [está] só o esqueleto lá”, acusou. Conforme a estadual estadual, a previsão de entrega da unidade entrega seria em próximo dia 19 de novembro.