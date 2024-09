Sobral: Ivo é aprovado pela maioria da população; Elmano e Lula empatam na avaliação positiva

De acordo com o Instituto Paraná Pesquisas, a gestão do prefeito teve menção positiva de 40,8% dos entrevistados; já Elmano e Lula são aprovados por 54,8%

A pesquisa foi feita com base em uma amostragem de 640 eleitores e realizada de forma presencial entre os dias 16 e 19 de setembro. Os dados estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-0049/2024.

A gestão do prefeito Ivo Gomes (PSB) é aprovada por 53,6% da população de Sobral, município localizado a 233,78 km de Fortaleza. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 20, pelo Instituto Paraná Pesquisas.

Já o governador Elmano de Freitas e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ambos do PT, estão empatados na aprovação em Sobral: os dois pontuaram 54,8%. O chefe do Executivo estadual, porém, possui uma desaprovação menor, com 40,5%, enquanto o gestor da República tem de 41,1%.

A imagem do governo Elmano é positiva para 37,3% dos entrevistados, sendo que 12% avaliam como ótima, 25,3% como boa e 30,6% como regular. Outro 11,3% consideram a gestão ruim e 17,3% péssima, sendo um total de 28,6% como negativa.