Caucaia: Emília e Naumi reagem após prisão de suspeitos de ameaçarem campanhas

Emília Pessoa (PSDB) e Naumi Amorim (PSD), candidatos à Prefeitura de Caucaia, reagiram às prisões de 25 suspeitos de ameaçar campanhas eleitorais para prefeito e vereadores em diversos municípios do Estado. As detenções aconteceram depois de Emília e Naumi serem alvos do grupo criminoso.

A candidata do PSDB relatou que já foi vítima do grupo em duas situações: disparos de arma de fogo em frente à sua casa, em agosto, e a retirada do medidor de energia da sua agência de marketing, na última quarta-feira, 4.

