Itapipoca: TRE reverte decisão e ex-prefeito João Barroso poderá concorrer

Ex-prefeito de Itapipoca, João Barroso (PSDB) Crédito: Reprodução/Instagram/@joaobarrosoitapipoca

O desembargador Emanuel Leite Albuquerque havia pedido vistas, mas o recurso voltou para jugalmento no plenário no mesmo dia. Ele seguiu o relator, junto de Rogério Feitosa e Luciano Nunes. Divergiram do relator, Érico Carvalho, jurista, e Daniel Carneiro, juiz de direito, ficando com o placar 4 a 2 para que o candidato tivesse a candidatura deferida. Por meio de nota, Júnior Bonfim, advogado de Barroso, afirmou que os processos de contas do TCU seriam "frágeis" para gerar inelegibilidade. "Em nenhum dos processos analisados existe a digital de João Barroso e as irregularidades apontadas são todas sanáveis. Sem dolo e sem irregularidade insanável, o caminho mais justo é o do deferimento do registro. O TRE agiu com zelo e de forma justa", disse o advogado.