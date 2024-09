Senador Girão é retirado no meio de debate após emissora ser notificada de decisão judicial

Candidato chegou a participar do primeiro bloco do debate, porém foi excluído no início do segundo bloco

O candidato Eduardo Girão (Novo) foi retirado do debate realizado pela TV Otimista na noite desta segunda-feira, 16, após decisão da Justiça Eleitoral.

Nom começo do segundo bloco do debate, o apresentador Paulo César Norões informou que o candidato foi retirado do evento. Conforme informou o apresentador, a Justiça Eleitoral intimou a emissora, informando sobre o conteúdo da decisão liminar que determinou a exclusão de Girão do debate.

O candidato do Novo chegou a participar da rodada de perguntas entre os postulantes no primeiro bloco. Porém, no início do segundo bloco, Girão já não estava mais presente no debate.