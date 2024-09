TSE confirma que Câmara de Pacujá elegerá imediatamente prefeito para ir até o fim do ano

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta quinta-feira, 12, pela eleição indireta no município de Pacujá, a 293 km de Fortaleza. O pleito deve ser realizado de forma imediata, tendo em vista as cassações do prefeito Raimundo Filho (PSB) e do vice-prefeito José Silva de Abreu (eleito pelo PSL), condenados por abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições de 2020.



O caso teve votação unânime no plenário do TSE, acompanhando o voto do relator, ministro André Mendonça. A eleição indireta está prevista no artigo 224 do Código Eleitoral, Lei nº 4.737/65.

A escolha pelo novo prefeito de Pacujá será feita pela Câmara Municipal, tendo em vista que os escolhidos terão menos de seis meses de mandato, até dia 31 de dezembro. A eleição municipal para os próximos quatros anos está em curso e terá o primeiro turno em 6 de outubro.