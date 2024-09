A pedido de Lula, ministro caminha com Evandro e diz: Fortaleza é "prioridade"

FORTALEZA-CE, BRASIL, 14-09-2024: caminhada no centro com Evandro Leitão, ministro Wellington Dias e o governador Elmano de Freitas. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, de primeiro escalão em Brasília, Wellington Dias (PT), esteve neste sábado, 14, em Fortaleza, para agenda com o candidato do PT na capital cearense, Evandro Leitão (PT). Foi a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o postulante crescer exponencialmente nas pesquisas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A concentração aconteceu na Praça José de Alencar por volta das 10h30min e seguiu pelo Centro da Cidade até a Praça do Ferreira com fim próximo do meio-dia.

Estiveram também lideranças aliadas, incluindo o governador Elmano de Freitas (PT), o líder do Governo Lula, José Guimarães (PT), além de deputados federais, estaduais e candidatos a vereadores. Ao O POVO, Wellington Dias afirmou que a eleição de Evandro é uma "prioridade" total para o PT a nível nacional e também para o Brasil. "Acho que o Brasil inteiro trabalha e torce por essa aliança. "Com certeza é prioridade total pela importância que tem para o Nordeste e para o Brasil", declarou.