Aliados de Evandro comemoraram presença de Cid em campanha: "Vai ser um setembro vermelho"

Deputados estaduais do PT citaram o apoio público do senador Cid Gomes (PSB) ao candidato Evandro Leitão (PT) como grande reforço à campanha petista em Fortaleza. O senador esteve presente ao lado do candidato aliado, pela primeira vez, em sete meses, na manhã desta segunda-feira, 2.

Na ocasião, compareceram os deputados estaduais De Assis Diniz, Missias do MST, além do coordenador de campanha Guilherme Sampaio, todos do PT. Apesar de destacarem a participação de Cid e do PSB desde o início da campanha, todos se mostraram animados com a presença física do senador nas ruas, com Evandro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De Assis, líder do PT na Assembleia, chegou a citar um “setembro vermelho”, um mês intenso de campanha, com possíveis presenças de Cid, além do ministro Camilo Santana (PT) e do presidente Lula (PT) nos eventos eleitorais.