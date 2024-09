Em vídeo com Evandro, Lula elogia e pede voto para o candidato: "Fortaleza precisa do melhor"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com Evandro Leitão (PT) Crédito: Reprodução/Instagram: Evandro Leitão

O candidato à Prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão (PT) publicou um vídeo ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois se reuniram nessa quinta-feira, 12, em Brasília, em convite feito pelo chefe do Executivo, em encontro após o crescimento de Evandro nas últimas pesquisas eleitorais de intenção de voto. No registro, Lula considerou a eleição de Evandro como "muito importante" para a Capital e para a construção de parceria com o Governo Federal.

“Será muito importante a eleição do Evandro para prefeito de Fortaleza. Muito importante para que a gente possa construir parceria e fazer as coisas funcionarem com mais perfeição, com mais rapidez. A gente precisar cuidar das pessoas que estão mais necessitadas [...] Fortaleza precisa do melhor e o melhor é o Evandro”, afirmou Lula.

Em outra publicação feita nas redes sociais na quinta, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) afirmou que os dois discutiram os “desafios para transformar nossa Fortaleza em uma cidade com mais oportunidades para todos e todas”. Os petistas também gravaram programas de campanha que serão divulgados. Uma nova vinda do presidente para Fortaleza também foi acertada com o objetivo alavancar a busca de votos para o candidato. A data não foi divulgada.