Zé Batista: veja como foi a Sabatina O POVO ponto a ponto

Estatização de todos os serviços, papel da candidatura do PSTU e criação de grande conselho com o qual governaria a Capital

"Em primeiro lugar, nós estamos ainda no primeiro turno. É legítimo todos os partidos, principalmente o nosso partido, o PSTU, aproveitarmos o primeiro turno para apresentarmos as nossas ideias, o nosso programa, assim como é legítimo os demais partidos de esquerda também aproveitarem o primeiro turno para apresentarem as suas ideias e os seus programas. Por isso, decidimos lançar nossas candidaturas, não só a prefeito, mas candidaturas a vereador."

Candidato a prefeito de Fortaleza, Zé Batista (PSTU) esteve nesta quinta-feira, 12, na sede do O POVO para finalizar a série de sabatinas com os candidatos ao Executivo da Capital, transmitidas pelas Rádio O POVO CBN . Zé Batista foi o nono, e último, entrevistado. A definição da ordem dos entrevistados ocorreu em sorteio.

Estatizar o serviço de transporte

"Uma das nossas propostas é criar uma grande empresa pública, administrada e gerenciada pela Prefeitura, em conjunto com os trabalhadores do setor, que, inclusive, ganham uma miséria de salário. Só dessa forma é que a gente vai garantir um transporte público de qualidade, garantir um salário decente para a categoria, entendeu? Inclusive, criarmos um projeto de retorno dos cobradores. Eram quase 50% da categoria."

Candidatura para marcar posição?

"Em primeiro lugar, nós apresentamos nossa candidatura porque nós acreditamos na força e na organização da classe trabalhadora. Não está dito, nada ainda, fenômenos acontecem, já ocorreram no passado. Não está descartado acontecer agora, isso é muito dinâmico. Isso não está sob o controle da grande burguesia da nossa cidade e do País. Nós não entramos no processo da disputa eleitoral só trabalhando com a possibilidade que nós não iremos ganhar e que, portanto, a melhor estratégia seria não participar do processo eleitoral. Não, nós achamos que candidatura do PSTU não só em Fortaleza, mas no País inteiro, ela se faz necessária nesse momento."

"Conselho" vs. Câmara Municipal

"Seria um governo que seria governado para e com os trabalhadores, através dos conselhos populares. A Câmara de Vereadores não deixaria de existir, até porque nós estamos concorrendo. Agora, nós não iríamos ficar submissos, reféns de uma Câmara de Vereadores, em sua maioria absoluta financiada pelos grandes empresários aqui de Fortaleza. Nós sabemos muito bem que, na lista dos bilionários do País, que são 200 e poucos, no nosso Estado, nós temos 16 bilionários, aqui em Fortaleza quase metade são daqui."