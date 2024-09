André Janones é indiciado pela PF por suspeita de "rachadinha"

O deputado federal André Janones (Avante - MG) foi indiciado pela Polícia Federal (PF) no âmbito do inquérito que investiga um suposto esquema de “rachadinha” no gabinete do legislador.

O inquérito acusa Janones pelos crimes de associação criminosa, peculato e corrupção passiva. O relatório das investigações já chegou à Suprema Corte (STF), e tem como relator o juiz Luiz Fux.

O político foi acusado por um ex-funcionário do seu gabinete por possivelmente cobrar parte do salário de servidores para custear suas despesas pessoais. áudios vazados com falas de Janones reforçaram ainda mais a suspeita sobre o deputado.