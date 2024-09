Pesquisa Quaest SP: Nunes, Marçal e Boulos com empate técnico; veja

Pesquisa Quaest SP: confira quem está na liderança no levantamento para Prefeitura de São Paulo Crédito: Divulgação/PSTU; Divulgação/Bebetto Haddad; Mateus Dantas em 22/08/2019; YouTube/@causaoperariatv; LUIS BLANCO/Governo do Estado de São Paulo; Divulgação/Novo; Reprodução/Camelot Editora; Wilson Dias/Agência Brasil; X/@cutsaopaulo; Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O instituto Quaest divulgou sua pesquisa nesta quarta-feira, 11, com três candidatos à Prefeitura de São Paulo empatados tecnicamente. Apesar do empate triplo, o levantamento também indica a descida da posição de Guilherme Boulos (Psol) na liderança. O atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), oscilou positivamente e alcançou 24%, enquanto o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) apresentou 23%. Já Boulos aparece com porcentagem de 21%. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A margem de erro da pesquisa, de três pontos percentuais para mais ou para menos, mantém os três representantes empatados.

Marçal, Boulos ou Nunes? VEJA quem lidera nas pesquisas em SP

Pesquisa Quaest SP: veja levantamento e cenários para 2º turno Além dos três candidatos empatados, José Luiz Datena (PSDB) e Tabata Amaral (PSB) aparecem na pesquisa com 8%. O apresentador de TV teve queda em comparação à última pesquisa Quaest, quando estava com 12%, enquanto Amaral manteve sua porcentagem. Em cenários para o segundo turno das eleições municipais, o prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição, superaria Boulos e Marçal. Já em disputa hipotética entre os dois últimos candidatos, a pesquisa aponta empate técnico, considerando a margem de erro.

No levantamento espontâneo, ou seja, em questionamento sem apresentar o nome dos candidatos, Marçal, Boulos e Nunes mantêm a liderança. O candidato do PRTB tem 15% das intenções, o do Psol, 14%, e o atual prefeito do MDB, 13%.

Pesquisa Quaest SP: veja porcentagem dos candidatos Confira os resultados dos candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Altino Prazeres Júnior (PSTU)

O candidato Altino Prazeres Júnior foi o escolhido do PSTU para disputar a prefeitura de São Paulo nas eleições de outubro. Candidata a vice-prefeita: Silvana Garcia (PSTU)

Silvana Garcia (PSTU) Número de urna: 16 Bebetto Haddad (DC) Faltando poucos dias para sua convenção partidária, o partido Democracia Cristã lançou o nome do ex-deputado Bebetto Haddad no lugar do empresário Fernando Fantauzzi. Candidato a vice-prefeito: Marco Antonio Azkoul (DC)

Marco Antonio Azkoul (DC) Número de urna: 27 Guilherme Boulos (Psol) A candidatura do deputado federal Guilherme Boulos foi aprovada por seu partido, o Psol, em 20 de julho. Agora, o candidato se une à Marta Suplicy (PT) nas votações para a Prefeitura de São Paulo.

Candidata a vice-prefeita: Marta Suplicy (PT)

Marta Suplicy (PT) Número de urna: 50 João Pimenta (PCO) O candidato João Pimenta é jornalista e nunca foi eleito anteriormente, embora tenha se candidatado ao cargo de deputado federal. Candidato a vice-prefeito: Francisco Muniz (PCO)

Francisco Muniz (PCO) Número de urna: 29 José Luiz Datena (PSDB) Ainda em 27 de julho, o apresentador de TV José Luiz Datena foi confirmado pelo PSDB como candidato à prefeitura de São Paulo. O seu vice, José Anibal (PSDB), também é tucano. Candidato a vice-prefeito: José Anibal (PSDB)

José Anibal (PSDB) Número de urna: 45 Marina Helena (Novo) O partido Novo oficializou Marina Helena como a sua candidata no dia 21 de julho, definindo também o seu vice, o coronel da Polícia Militar Reynaldo Priell Neto (Novo).