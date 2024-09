Marçal, Boulos ou Nunes? Veja quem lidera nas pesquisas em SP

A liderança na última pesquisa Quaest, compartilhada nesta quarta-feira, 11, mostra Nunes com 24%, Marçal com 23% e Boulos com 21%. Os três seguem em empate técnico, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os cenários para o segundo turno levantados pelo instituto, Nunes venceria Boulos e Marçal. Já em disputa hipotética entre os dois últimos candidatos, a pesquisa aponta empate técnico, considerando a margem de erro.

Ricardo Nunes (MDB) - 24%



24% Pablo Marçal (PRTB) - 23%

23% Guilherme Boulos (Psol) - 21%

21% Datena (PSDB) - 8%

8% Tabata Amaral (PSB) - 8%

8% Marina Helena (Novo) - 2%

2% Bebeto Haddad (DC) - 1%

1% João Pimenta (PCO) - 0%

0% Ricardo Senese (UP) - 0%

0% Altino Prazeres (PSTU) - 0%

0% Indecisos - 5%

5% Branco/Nulo - 8%

Marçal, Boulos ou Nunes? Quem lidera pelo AtlasIntel

A nova pesquisa AtlasIntel para a intenção de votos foi liberada nesta quarta-feira, 11, e apontou um crescimento de Marçal em relação ao levantamento anterior do instituto, realizado em agosto. O candidato do PRTB está com 24,4%.

Apesar do aumento da porcentagem do ex-coach, é Guilherme Boulos que lidera, com 28%, enquanto Nunes assume o terceiro lugar, com 20,1%.