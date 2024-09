Pesquisa Atlas SP: Boulos tem 28%, Marçal sobe e vai a 24%; Nunes fica com 20%

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) aparece em terceiro, com 20,1% das intenções de voto, seguido pela deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 10,1%; Datena (PSDB) tem 7,2% e Maria Helena (Novo) 4,7%.

Nova pesquisa AtlasIntel para a Prefeitura de São Paulo divulgada nesta quarta-feira, 11, mostra que o candidato Pablo Marçal (PRTB) ultrapassou o prefeito Ricardo Nunes (MDB), isolando-se na segunda colocação. A liderança segue com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que aparece com 28%, contra 24,4% do empresário. Boulos e Marçal estão tecnicamente empatados.

Ricardo Senese (UP) aparece com 0,7% e os demais não pontuarem. Votos brancos ou nulos foram 2,5%. Não souberam responder 1,7% dos entrevistados.

O levantamento escutou 2.200 paulistanos de 16 anos ou mais entre os 5 e 10 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi realizada com recursos próprios do instituto e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com a identificação SP-01125/2024.

Levando em conta a série temporal, Pablo Marçal foi o único a crescer desde o último levantamento da AtlasIntel, divulgado em 21 de agosto.