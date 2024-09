Juazeiro: Lino Alves nega aliança até com siglas da esquerda e propõe transporte gratuito

Em sabatina da Rádio O POVO CBN Cariri, na manhã desta quarta-feira, 11, Lino Alves, candidato do PCO à Prefeitura de Juazeiro do Norte, disse que não faz alianças nem mesmo com partidos de esquerda. A resposta veio ao ser questionado sobre as alianças costuradas pelo candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Fernando Santana, com os outros partidos.

Lino afirmou que conta com esses partidos para mobilização de rua, mas que não compõe alianças. “Não, na verdade a gente não faz esse tipo de acordo, nem com os partidos de esquerda. Nós chamamos esses partidos para mobilização das ruas, para eleição a gente não faz acordo”, ressaltou.