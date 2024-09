Camilo declara apoio à chapa opositora ao PT em Palmácia; entenda

Na cidade, o PT concorre com uma chapa encabeçada pelo atual vice-prefeito, Marcondes Barbosa (PT). Ministro enviou vídeo que contraria apoio do PT, em Canindé

Na mesma linha do presidente Lula (PT), o ministro da Educação Camilo Santana (PT) gravou vídeos com pedidos de apoio para diversos candidatos a prefeito. No caso de Palmácia, após salientar realizações do MEC, ele pede que a população “faça as escolhas certas” nas eleições deste ano. No entanto, ao invés de pedir votos para o candidato do PT na cidade distante 66,2 km de Fortaleza, ele pede para o opositor, Leonardo Araújo (PSB).

A filmagem foi divulgada nessa quinta-feira, 5, nas redes sociais de Araújo. Na legenda, o candidato escreveu: “É com imensa gratidão que recebemos o apoio do ex-governador e atual ministro da Educação. Sua confiança e parceria reforçam nosso compromisso em construir uma cidade mais justa e cheia de oportunidades.”

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na cidade, o PT concorre com uma chapa encabeçada pelo atual vice-prefeito, Marcondes Barbosa (PT). Já Leonardo Araújo é forte aliado de Camilo e integrava o Governo Elmano de Freitas (PT) até abril deste ano, quando se desfiliou do cargo de assessor especial de Assuntos Federais do Ceará para concorrer em Palmácia.