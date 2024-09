32% dos deputados cearenses têm parente direto como candidato em 2024

URNA eletrônica para as eleições de 2024 Crédito: Samuel Setubal

Parentes de deputados federais Entre os deputados federais, 8 dos 22 possuem parentes próximos como candidatos, sendo principalmente com o foco em prefeituras mais disputadas. Em Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) é casado com a parlamentar Dayany Bittencourt (União) e a postulante a vice-prefeita pela chapa de Evandro Leitão, a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD), é irmã de Domingos Neto (PSD), cuja mãe, Patrícia Aguiar (PSD), é candidata à reeleição como prefeita de Tauá. Há também dois deputados federais cujos parentes se enfrentarão em Maracanaú. Dr. Jaziel (PL), cuja esposa, a deputada estadual Dra. Silvana (PL), tenta desbancar o pai de Fernanda Pessoa (União) e atual prefeito, Roberto Pessoa (União Brasil).

Já em municípios do Interior, Aline Albuquerque (Republicanos) é irmã do deputado federal AJ Albuquerque (PP) e prefeita candidata à reeleição em nMassapê — os dois estão politicamente rompidos. Em Nova Russas, Giordana Mano (PRD), prefeita que tentará mais um mandato, é esposa do também parlamentar Júnior Mano (PL).



Outra em comum é Aline. Além de ser irmã de AJ, é filha do deputado estadual licenciado Zezinho Albuquerque (PP), secretário de Cidades do Estado. Entre todos os parlamentares cearense, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT), líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), é quem tem mais familiares concorrendo a cargos municipais nestas eleições. São candidatos dois irmãos: Aníbal Filho (PT), em Granja, e Márcio Aldigueri (PSD), em Jijoca de Jericoacoara, além da filha Ligia Aldigueri (PSB), que é postulante a vice em Granja, e da namorada de Romeu, Tainah Marinho (PT), que tenta vaga como prefeita de Barroquinha. Leia mais PL Ceará dissolve diretório que queria aliança com PT: 'Onde PT estiver, PL estará do outro lado' Sobre o assunto PL Ceará dissolve diretório que queria aliança com PT: 'Onde PT estiver, PL estará do outro lado'

Há casos espalhados pelo Estado. Ilo Neto (PT), candidato a prefeito de Iguatu, é filho do vice-líder de Elmano, Agenor Neto (MDB). A candidata a vice-prefeita de Juazeiro do Norte, Maricele Macedo (MDB), é mãe de Davi de Raimundão (MDB). Nezinho Farias (PSB), candidato à reeleição em Horizonte, é casado com Jô Farias (PT). Ainda há também a mãe de Guilherme Landim (PDT), Gislaine Landim (PSB), postulante a um novo mandato em Brejo Santo. Larissa Camurça (União), que disputa em Pacatuba, é esposa do deputado Firmo Camurça (União). Lyziane Lima (MDB), candidata em Mulungu, é casada com Stuart Castro (Avante).

Entre os candidatos a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL) é filho de Alcides Fernandes (PL).



Candidatos a vereadores parentes de deputados Um movimento que se nota é o de deputados estaduais lançarem parentes para disputar a Câmara de Fortaleza. Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos), com Bispa Vanessa Lima (Republicanos), e Carmelo Neto (PL), com Bella Carmelo (PL), apoiam as respectivas esposas para vereadora. Fernando Hugo (PSD) tem um filho vereador, Renan Colares (PDT), mas este ano lançou outro, Marcel Colares (PDT). Jeová Mota (PDT) também tenta emplacar o filho, Felipe Mota (PSB), como vereador. Ex-presidente da Câmara, Antônio Henrique (PDT) apoia o irmão, Jânio Henrique (PDT), a vereador.