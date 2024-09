Eleições 2024: falta um mês para você escolher o prefeito e o vereador da sua cidade

Falta exatamente um mês para o primeiro turno das eleições de 2024, marcadas para domingo, 6 de outubro. No pleito deste ano, a população elegerá prefeitos e vereadores dos 5.569 municípios brasileiros.

Em municípios com possibilidade de segundo turno, caso ocorra, a disputa está marcada para o domingo final de outubro: no dia 27.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As urnas estarão abertas das 8h às 17h, no horário de Brasília-DF. Os eleitores podem verificar o local de votação no portal do Tribunal Superior Eleitoral, na página de autoatendimento. Basta clicar na oitava opção - “onde votar”, informar dados básicos e clicar em “entrar”.