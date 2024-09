André Fernandes adesiva carros e faz selfies com apoiadores na Praia do Futuro

Candidato do PL estará nesta segunda-feira na Sabatina O POVO, transmitida pela Rádio O POVO CBN e pelo YouTube do O POVO

O candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL), adesivou automóveis que chegavam à Praia do Futuro na manhã deste domingo, 7. Próximo à esquina entre a avenida Santos Dumont e a avenida Dioguinho, acesso principal àquela praia, o deputado federal tirou fotos com motoristas de carros e motos que, durante o sinal vermelho, interagiram com ele.

Tocavam jingles da campanha dele. Um deles dizia: "É culpa do Sarto". "Quando André tirar o Sarto, rua não vai ter buraco", diz um dos trechos da peça de campanha do candidato apoiado por Jair Bolsonaro.

Após o ato, já dentro do seu carro, André gravou vídeo convidando para outro compromisso da campanha, a abertura do comitê de campanha do candidato a vereador Queiroz do Povo (PL), no bairro Bom Jardim.