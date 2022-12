Crítica Radical comemora 80 anos de Jorge Paiva e prepara futuro do grupo

O grupo Crítica Radical comemora nesta quarta-feira, 28, os 80 anos de Jorge Paiva, um dos fundadores do movimento ao lado da ex-prefeita Maria Luiza Fontenele, de Rosa da Fonsêca e Célia Zanetti. Na data também haverá reflexões sobre o futuro do Crítica, com o anúncio de um encontro transnacional de emancipação, a ser realizado em 2023.

Segundo Jorge, o grupo pretende se dirigir à esquerda, aos movimentos sociais e até ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tomará posse domingo, para apontar a necessidade de transformação do sistema. "O sistema chegou a um ponto onde não oferece mais nada, apenas barbárie", disse Paiva.

O encontro transnacional deverá contar com representantes de Alemanha, França, Itália, Polônia e Portugal. Do Brasil, está acertada a presença de participantes de Bahia, Piauí, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com perspectiva emancipatória, o simpósio discutirá quais os fundamentos do sistema político e a lógica desta estrutura, com o objetivo de entender a natureza da crise do sistema e romper com estas ideias, explica Jorge Paiva. A proposta do grupo é romper com o sistema capitalista e construir novos parâmetros para a sociedade.

Na divulgação do evento de confraternização, o Crítica Radical informa que o futuro encontro apresentará uma “proposta para a melodia da Emancipação Humana e Ambiental”.

O seminário transnacional, ainda sem data divulgada, começará em Fortaleza e terá encerramento no Sítio Brotando a Emancipação, experiência de vivência comunitária no município de Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza, na qual o grupo busca não reproduzir

O que hoje é o Crítica Radical foi formado no começo da década de 1970, para articular a luta contra a ditadura militar. Com destacada atuação pela anistia, o grupo foi importante na rearticulação de sindicatos e movimentos sociais entre o fim da década de 1970 e começo da década de 1980. Comandou ainda a campanha da histórica eleição de Maria Luiza Fontenele para a Prefeitura de Fortaleza. A partir da década de 1980, teve início uma ruptura teórica que levou o grupo a abandonar partidos políticos, entidades e se distanciar da política institucional.

Nos últimos anos, o grupo sofreu baixas importantes, com as mortes de Célia Zanetti, em 2018, e de Rosa da Fonsêca e Sandra Helena, no mesmo mês. A partir do evento nesta quarta, o Crítica Radical começa a discutir para onde irá caminhar.

Serviço

Evento: Festa da confraternização no Raiar da Emancipação e 80 anos de Jorge Paiva

Local: Adufc, Avenida da Universidade, 2346

Horário: quarta, 28 de dezembro, às 18 horas

Sobre o assunto "Vi a minha aluna superar a mestra", diz ex-prefeita Maria Luíza Fontenele sobre Rosa da Fonsêca

Fortaleza reconhece a cidadania de Rosa da Fonsêca

Crítica Radical lança movimento para colocar nome de Rosa da Fonsêca em praça da Gentilândia

Presidente do Senado condena ameaças terroristas

"Estão usando o coitado", diz colega de suspeito de atentado em Brasília

Tags