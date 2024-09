Fortaleza: Chico Malta tem candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral

Decisão veio após irregularidade na prestação de contas da campanha do candidato nas eleições de 2022, quando concorreu ao Governo do Estado

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) indeferiu , no domingo, 1°, o registro de candidatura de Chico Malta (PCB) para concorrer à Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024. Decisão da 114ª Zona Eleitoral foi favorável ao indeferimento da candidatura de Malta pontuando que o candidato “não se encontra quite com a Justiça Eleitoral”.

O caso começou qu ando a promotora eleitoral Sandra Viana Pinheiro entrou com ação pedindo o indeferimento da candidatura. Foi destacado que haveria "irregularidade na prestação de contas" da candidatura do PCB ao Governo do Ceará na eleição de 2022.

Com isso, Chico Malta continuará sem quitação eleitoral durante o período de 1º de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2026, período do mandado ao cargo de governador ao qual concorreu. O candidato ainda poderá recorrer da decisão junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Naquele ano, as contas foram declaradas "não prestadas" pelo TRE porque o partido não constituiu advogados para o processo. No meio do processo, o PCB reforçou, em nota, partes do que informou à Justiça Eleitoral, apesar de não comentarem sobre a falta de um advogado na campanha de 2022.

Segundo a sigla, a “prestação de contas da candidatura ao Governo do Estado em 2022 foi realizada”, mas foram consideradas “inicialmente" não prestadas.A situação teria ocorrido devido ao documento de procuração do partido ao advogado "não ter sido anexado" com o restante das informações.

O POVO entrou em contato com o candidato e com a assessoria dele, porém não obteve resposta até a publicação. A matéria será atualizada caso a demanda seja respondida.