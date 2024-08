PCB diz que utilizará "todos os recursos" para manter candidatura de Chico Malta

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-08-2022: Jogo Político entrevista o candidato Chico Malta, do PCB. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

O diretório do PCB enviou nota sobre o pedido de indeferimento do postulante filiado à sigla, Chico Malta, pela Justiça Eleitoral. O partido defendeu que “utilizará de todos os meios” para manter a candidatura deste ano. O pedido de indeferimento partiu do Ministério Público Eleitoral, por meio da promotora Viana Pinheiro. A magistrada considerou que o partido não constituiu advogados para o processo eleitoral de 2022, o que fez com que as contas fossem declaradas "não prestadas" pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na nota, o diretório do partido reforça, em partes, o que informou à Justiça eleitoral, apesar de não comentarem sobre a falta de um advogado na campanha de 2022.

Segundo a sigla, a “prestação de contas da candidatura ao Governo do Estado em 2022 foi realizada”, mas foram consideradas “inicialmente" não prestadas. A situação teria ocorrido devido ao documento de procuração do partido ao advogado "não ter sido anexado" com o restante das informações. A nota ainda informa que a sigla estaria em conformidade com demais solicitações do TSE e que não foram recebidos recursos do fundo eleitoral em 2022. “Os valores vieram do nosso Diretório Nacional para a quitação das dívidas realizadas no pleito, conforme determinação do TSE no período”, diz o texto. Assim, é reforçada a possibilidade de apresentar um recurso à Justiça Federal para manter a candidatura deste ano, o que, segundo o PCB será feito com “todos os recursos”.

“Reiteramos aos meios de comunicação e à população em geral que utilizaremos todos os recursos necessários para a manutenção da nossa candidatura no pleito atual e que estamos à disposição para os devidos questionamentos”, finaliza o texto.

O PCB foi contatado para mais detalhes sobre o processo eleitoral de 2022. Quando houver retorno o material será atualizado.

