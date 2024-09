Ampliação do passe livre estudantil vira promessa comum de candidatos em Fortaleza

Atualmente, para utilizar o benefício, os estudantes precisam portar carteira de identificação estudantil feita junto à entidade gestora do transporte público de Fortaleza. Não é necessário realizar outro cadastramento prévio para ter acesso à gratuidade nas duas viagens diárias. Alunos da rede privada e pública de ensino têm direito ao benefício, que é válido de segunda a sexta-feira.

Desde novembro de 2023, os estudantes de Fortaleza têm direito ao passe livre no transporte público municipal. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, após ouvir os "apelos da população", foi enviado projeto de lei nesse sentido à Câmara Municipal de Fortaleza, sendo aprovado por unanimidade , após uma série de discussões e apresentações de emendas.

Com a aproximação das eleições em outubro, a ampliação do Passe Livre Estudantil em Fortaleza tem se tornado assunto comum entre os candidatos a prefeito da Capital.

“Nós criamos o Passe Livre Estudantil, que está todo mundo aqui falando, mas quem criou fui eu. E eu vou ampliar o passe livre para os finais de semana. Eu tenho moral de falar, porque eu criei o passe livre e eu vou ampliá-lo para o final de semana”, assegurou em debate com candidatos a prefeito de Fortaleza.

O Passe Livre Estudantil tem sido uma das grandes bandeiras de José Sarto (PDT) na campanha eleitoral. Após i mplantá-lo durante a gestão, o prefeito promete ampliá-lo no próximo mandato, caso seja reeleito .

Técio Nunes (Psol) promete gratuidade no transporte público da Capital, no que denomina como "passe livre justo e democrático". O candidato Zé Batista (PSTU) afirma em suas propostas de campanha, apresentadas ao TSE, que pretende "garantir passe livre para estudantes, desempregados e idosos".

Evandro Leitão (PT) também promete ampliar o benefício para os finais de semana. "Os estudantes vão ter transporte público e graça, no sábado e domingo, para o lazer e para o que quiserem fazer na cidade", afirma o candidato nas redes sociais.

George Lima (Solidariedade) se disse a favor do Passe Livre Estudantil nos sete dias da semana, inclusive no período noturno. "Só assim eles vão ter direito também a usar os locais públicos, de lazer, de cultura, de esporte", afirmou o candidato ao O POVO.



Em contato com a assessoria de imprensa do candidato Eduardo Girão (Novo), foi informado que o senador pretende também ampliar para os finais de semana, inclusive no período de férias, caso seja eleito.

Já Chico Malta (PCB), que teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, defende a estatização das empresas de ônibus e ampliação da oferta de transporte de massa público: trens, metrô, veículos leves sobre trilhos; pela criação da Companhia Municipal de transportes coletivos. "Passe livre para os estudantes de escolas e universidades públicas", conclui.