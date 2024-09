Sarto diz que não assinou CPI para evitar uso político, e não por medo: "Diferença abissal"

Candidato à reeleição pelo PDT, o prefeito José Sarto afirmou nesta quarta-feira, 4, que o candidato Evandro Leitão (PT) não tem credenciais para gerir Fortaleza em razão do medo que, segundo o pedetista, ficou demonstrado pelo hoje opositor em relação às facções criminosas durante sessão na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), em 2018. Sarto foi o terceiro entrevistado na Sabatina O POVO, transmitida pela Rádio O POVO CBN. A ordem dos candidatos foi definida em sorteio.

Assista à íntegra da sabatina

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os dois foram deputados estaduais juntos. Evandro liderava o governo de Camilo Santana (PT) no Legislativo estadual, com Sarto na vice-liderança do governo. A discussão se dava em torno da instalação ou não de uma CPI que teria objetivo de investigar as facções criminosas, inclusive com enfoque em eventuais relações dos grupos criminosos com o poder constituído. Evandro não quis que a investigação fosse levada a cabo sob alegação de que tinha família. O PDT pressiona a Casa, atualmente presidida por Leitão, pela divulgação do vídeo do então líder do governo na tribuna.