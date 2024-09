Sarto adota mesma proposta de André Fernandes e promete abolir multas por viseiras levantadas

Sarto comentou da promessa pela primeira vez em vídeo curto, no qual ele aparece utilizando um capacete e afirma: “Pega a visão, acabar todas as multas de viseira, porque a mudança não pode parar”.

O prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição, José Sarto (PDT), prometeu abolir multas de trânsito pelo uso de viseiras de capacete “levantadas”, por motociclistas. A proposta foi divulgada nas redes sociais do gestor nessa terça-feira, 3, e vai na mesma linha da defendida diversas vezes pelo também postulante à Capital, André Fernandes (PL).

Ao mesmo tempo, desde julho, o deputado federal André Fernandes vem defendendo o fim do que chama de “indústria da multa” em Fortaleza, que se refere a cobranças consideradas por ele “injustas”. Dentre elas, está a questão da viseira, cujas multas seriam “ilegais”, segundo o candidato.

“Posso fazer até porque já foi feito. A remissão de dívidas, o perdão da dívida pode ser feito pela Prefeitura. Eu já fiz isso em momentos anteriores. Sendo reeleito, que eu vou ser, vamos enviar a mensagem para a Câmara, para anistiar todas as multas e abolir a multa”, disse o prefeito.

Segundo ele, a “lei de viseira levantada” tem uma brecha e não determina quanto seria a abertura permitida para circulação de ar. “Então, a Procuradoria Geral do Município pode expelir e determinar que não seja aplicada uma sanção até que o próprio órgão competente legisle em específico sobre isso”, diz o candidato.

“Foi a demanda da categoria, a rigor é até compreensível que a viseira seja obrigatória nas zonas rurais e rodovias. Mas o trânsito urbano, houve uma exorbitância e aqui precisamos reconhecer. A reclamação dos usuários e da categoria, em diálogo com a Autarquia Municipal de Trânsito”, disse o prefeito.

Ele ainda prometeu que irá “conversar melhor” com a bancada de deputados federais, para que “apresentem propostas para adequar o uso das viseiras nas áreas urbanas”. “Para não ser mais necessário levar multa. Vamos mandar essa mensagem já no início dos trabalhos do ano que vem”, afirmou o incumbente.

Que diz a lei sobre o uso de viseiras abertas?

Conforme o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), é considerada infração de trânsito o uso de viseira totalmente levantada ou de capacetes sem viseira e sem óculos de proteção. É considerada uma infração média, sujeita a multa de R$ 130,16 e retenção do veículo para regularização.

A possibilidade de pequena abertura na viseira foi estabelecida em 2013, na Resolução nº 453. Assim as regras são: