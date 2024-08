Em maratona por votos, Acilon quer aumentar influência e eleger prefeito até do Icapuí

Acilon Gonçalves, prefeito do município do Eusébio, distante 21,95 km de Fortaleza, ainda está no PL, porém pretende manter uma base aliada e eleger gestores pelo Ceará, mesmo que de outros partidos, principalmente PRD e DC. Relatando estar vivendo um verdadeira maratona na atual campanha eleitoral, o gestor pretende aumentar sua influência, tentando eleger até o prefeito de Icapuí, município do extremo leste do Ceará. "Eu sou um cara que durmo três horas por dia".



Ex-presidente estadual do PL, Acilon tem forte influência política, principalmente na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), conseguindo eleger 13 prefeitos em 2020. Porém, apenas ele e Ednardo Filho, de Miraíma, distante 184,35 km da capital, continuam no partido.



Deixando a gestão do Eusébio após o fim do seu quarto mandato, ele apoia o seu sobrinho, Dr. Júnior (PRD), mas garantiu um trabalho para também ajudar a eleger outros aliados, mesmo que não consiga estar presencialmente.