Girão diz que 'oligarquia' de PDT e PT chegou ao fim e crítica Wagner: 'Não é oposição'

O senador também cobrou posição dos demais candidatos no ato de 7 de setembro contra o ministro Alexandre de Moraes

O senador e candidato à Prefeitura de Fortaleza, Eduardo Girão (Novo), criticou neste domingo, 1º, adversários da campanha afirmando que são projetos de PDT e PT são "poder pelo poder" e também alfinetou o Capitão Wagner (União).

Ao O POVO, Girão declarou, mesmo sem citar nominalmente Wagner, que "alguém" se coloca como oposição, mas o partido, União Brasil, tem ministérios na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e possui aliança com o PT em municípios, como em Maracanaú onde a sigla petista apoia a reeleição de Roberto Pessoa (União).

"Eu vejo que nós estamos vivendo um momento em que as entranhas estão todas colocadas, mas a verdade tá muito na cara. A gente percebe os projetos de poder pelo poder. Então a gente vê alguém que se diz de oposição que o partido tem três ministério no governo Lula, que na região metropolitana tem acordo com o PT, então isso não é oposição", afirmou o senador.