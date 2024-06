Pesquisa Datafolha: Girão diz que Fortaleza quer 'menos politicagem e mais gestão'

Ao O POVO , Girão também destacou o fato de aparecer tecnicamente empatado com Evandro Leitão (PT), o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), mesmo o petista tendo apoio do governo estadual e federal, bem como estar crescendo em meio a "partidos bilionários".

O senador Eduardo Girão (Novo) considerou "muito positivo" o seu desempenho na pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO , de intenções de votos para à Prefeitura de Fortaleza . Em um primeiro cenário, ele pontua 5%. No segundo, sem o deputado federal Célio Studart (PSD), Girão aparece com 7%.

Capitão Wagner (União Brasil) lidera com 33% das intenções de votos, ele é seguido por José Sarto (PDT) com 16% e por André Fernandes (PL) com 12%. Na sequência, aparecem os candidatos Evandro Leitão (PT), com 9% e Célio Studart (PSD), com 8%.

Considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais para mais e para menos, Sarto, Fernandes, Evandro e Célio estão tecnicamente empatados.

Eduardo Girão (Novo) aparece na pesquisa com 5% das intenções de voto. Os candidatos Haroldo Neto (UP) e Técio Nunes (Psol) foram citados na pesquisa, mas não chegaram a 1% das intenções de voto.