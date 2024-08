Eduardo Girão é terceiro candidato a prefeito de Capital mais rico do Brasil

Estreante na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, Girão é disparado o candidato com maior patrimônio dentre os que já registraram candidatura na Capital cearense. Dados disponíveis a partir da plataforma Divulgacand Contas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostram que o parlamentar cearense possui um patrimônio total declarado de R$ 48.177.784,31.

O ranking é liderado pelo ex-deputado federal Sandro Mabel (União), candidato a prefeito de Goiânia, com patrimônio declarado de R$ 313,4 milhões . Na sequência, aparece Pablo Marçal (PRTB), candidato a prefeito de São Paulo, com R$ 193,5 milhões declarados. Prazo para o registro de candidaturas se encerra nesta quinta-feira, 15, e período de propaganda eleitoral já se inicia no dia seguinte.

O senador e candidato a prefeito de Fortaleza, Eduardo Girão (Novo), ocupa a terceira posição no ranking dos candidatos a prefeito mais ricos , se consideradas apenas as capitais brasileiras e os nomes que já registraram candidatura até esta terça-feira, 13. O patrimônio declarado por Girão , como mostrou O POVO na última segunda-feira, é de R$ 48,1 milhões.

Entre os bens que constam na lista estão apartamentos; veículos; quotas de capital; aplicações financeiras e fundos de investimento, além de depósitos bancários em contas no exterior e outros. Em 2018, quando Girão se candidatou ao senado pela primeira vez, havia declarado um patrimônio da ordem de R$ 36,3 milhões.

Já o candidato com o menor patrimônio, em Fortaleza, dentre os que já se registraram no TSE é o operário da construção civil e sindicalista Zé Batista (PSTU). O prefeiturável declarou um patrimônio de R$ 175 mil para as eleições deste ano. Dentre os bens, estão uma casa e um terreno, além de um veículo no valor de R$ 15 mil. Em 2022, Zé Batista concorreu a governador do Ceará e havia declarado R$ 105 mil em bens. Valor similar ao atual.