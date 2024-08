Eusébio: Perdeu o debate? Confira pontos do confronto entre os candidatos

Candidatos à Prefeitura de Eusébio no debate O POVO Crédito: FCO Fontenele/O POVO

O primeiro e o terceiro bloco do debate foram de temas livres. As perguntas do bloco 2, o do meio, circularam dois temas definidos por sorteio, no momento do debate. Tom de debate: acusações de corrupção por parte de Dr. Mauro a respeito da gestão de Acilon Gonçalves e de Dr. Júnior. O candidato da situação criticou uma falta de propostas do opositor, citou despreparo e alegou desrespeito dele com o povo de Eusébio. Dentre as temáticas, foram tratados temas como a educação de tempo integral, mobilidade urbana, segurança pública, emprego e renda, saúde e espaços de lazer da cidade.

Assista ao debate de Eusébio na íntegra: Primeiro bloco: candidatos acusam-se de corrupção e desrespeito, relembram ex-alianças e apadrinhamentos O confronto iniciou em tom elevado, com acusações de corrupção por parte do candidato Dr. Mauro a respeito da gestão do atual prefeito Acilon Gonçalves, aliado de Dr. Júnior. Mauro chamou o opositor de “filhote da corrupção”, elencando a si próprio como “honesto e íntegro”. Júnior chamou a acusação de “infundada e sem sentido” e alegou desrespeito. O candidato ainda relembrou o período em que Mauro integrava o grupo político governista, citando-o como “o pior gestor da secretaria de Esporte" municipal. Júnior se disse honrado de ter sido indicado pelo atual prefeito e citou a criação de uma pasta voltada para o tema da tecnologia, em Eusébio.

O debate, então, enveredou para o tema da mobilidade urbana. Júnior questionou Mauro sobre o Transporte Regular Urbano de Eusébio (TRUE), que fornece transporte gratuito. O opositor alegou um custo alto na autarquia e utilizou o tempo de resposta para reforçar que “não tem apadrinhamento” e que foi escolhido por um sistema de prévias, com participação popular. Júnior rebateu e disse que os gastos dos programas “representam menos de 1% do orçamento municipal” e citou outros programas sociais da Prefeitura de Eusébio, dentre eles o “Renda Mínima”, de distribuição de renda. Na tréplica, Mauro atribuiu 80% do programa “Renda Mínima” ao Governo Federal e disse “viver a cidade de Eusébio”, ao contrário do opositor, que, segundo ele, não circula no município “há oito anos”. A terceira pergunta do bloco tratou de Segurança Pública. Mauro questionou um ponto do programa de Júnior, sobre parcerias com a comunidade. O candidato da situação afirmou não entender o questionamento e citou que “95% da guarda municipal” é armada no Eusébio, cidade que ele elencou como “referência” na segurança, no Ceará.

Por fim, Júnior questionou Mauro sobre propostas de emprego e renda. Mauro criticou o grupo do opositor que teria “passado 20 anos no poder, sem ter feito nada”. Depois, citou a necessidade ações integradas da Prefeitura, que entraria com financiamento, junto do Estado, municípios, empresas e demais entidades. Júnior prometeu formar 1.000 alunos na área de tecnologia e repetiu estar honrado de ser o candidato do “melhor prefeito da história do Ceará”, Acilon. Afirmação foi rebatida por Mauro, que reforçou ações conjuntas em emprego e disse para Júnior: “Você não ama, nem você. Daqui a pouco seu nariz vai bater aqui em mim.”

Segundo bloco: candidatos discutem sobre habitação e educação, em temas sorteados O segundo bloco circulou os temas habitação e educação, definidos por sorteio, realizado no momento do debate. O primeiro foi iniciado por Dr. Júnior, que questionou o opositor sobre o projeto 'Aluguel Social', de moradias para famílias em situação de risco.

Mauro disse que a iniciativa teria começado com o Governo Federal e era “de bater palmas”, mas acusou a gestão governista de utilizar o programa “para outros fins”. O candidato criticou mais uma vez a gestão de Acilon, que teria passado 20 anos no poder e construído 300 casas, enquanto o déficit habitacional na cidade seria de 1.200 moradias. Júnior alegou que a informação estava errada e que se tratavam de 900 casas entregues. Ele prometeu construir 432 outras, em três terrenos concedidos em uma parceria com o Governo Federal. Segundo ele, seriam 850 famílias atendidas pelo programa, que receberiam até meio salário mínimo. Mauro reforçou a criação do programa pelo Governo Federal, além das acusações de utilização do programa para fins políticos. Ele afirmou que um projeto habitacional precisa ser amplo e conversar com políticas de mobilidade, posto de saúde e comércios. “O cidadão tem que ter um lugar bom para morar. Para que não precise pegar ônibus para ir para um posto de saúde.”