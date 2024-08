Acilon exalta gestão do Eusébio e endossa Dr. Júnior: "Conhece o projeto de cor e salteado"

Para Acilon, a gestão de Dr. Júnior dará continuidade à sua gestão, e a um projeto de cidade que ele fez parte, tendo em vista que o candidato do PDR já foi prefeito do munícipio de 2013 a 2017, na época também indicado por Gonçalves.

Sobre os feitos da sua gestão no munícipio, o prefeito destacou a educação em tempo integral, a saúde e ainda alfinetou o governo do Estado. "As principais marcas são educação que educa, às vezes em tempo integral. Uma saúde resolutiva dentro do patamar da nossa cidade, que virou polo por oferecer demais e não por planejamento do Governo do Estado".

Sobre a influência em outros municípios, Acilon ressaltou o transporte público como ponte em Caucaia e mobilidade em Aquiraz.