Dr. Júnior destaca propostas feitas no debate e diz que Dr. Mauro não tem apoios e ideias

O candidato do PRD à Prefeitura de Eusébio também destacou os apoios de sua candidatura

O candidato à Prefeitura de Eusébio, Dr. Júnior (PRD), avaliou o debate do O POVO, realizado nesta quinta-feira, 28, de forma positiva e ressaltou que seu opositor, Dr. Mauro (União Brasil), não "tem ideias, nem propostas para o município".

"Eu gostei bastante (do debate). Tivemos a oportunidade de mostrar para o que a gente veio, de apresentar as propostas", comentou na saída do evento.