O POVO News: Pesquisa aponta empate triplo entre Boulos, Marçal e Nunes em SP

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 28. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa irá abordar o resultado da Pesquisa Quaest de São Paulo, com empate técnico triplo entre Guilherme Boulos (Psol), com 22%, Pablo Marçal (PRD), com 19%, e Ricardo Nunes (MDB), com 19%.



Assista ao vivo:

O crescimento de Marçal fez a campanha de Boulos e Nunes reagir. Os candidatos à Prefeitura de São Paulo irão comparecer a debates no próximo domingo, 1°, na TV Gazeta. Boulos, Nunes e José Luiz Datena (PSDB) tinham faltado no último encontro entre candidatos, realizado pela Veja. O corresponde de Brasília do O POVO, João Baulo Biage, traz mais informações do caso.



O POVO CBN, Mariana Rebouças. A edição ainda comenta sobre o debate dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza, promovido pelo O POVO na terça-feira, 27, com a jornalista e produtora da Rádio

O programa ainda conta com dois entrevistados, o jornalismo Marcos Gomide e o professor Marcos Moretto, que irão abordar sobre as pesquisas eleitorais.

Serviço

O POVO News

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas (1ª edição) e às 18 horas (2ª edição)